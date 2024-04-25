Дрон оказался мал да удал – запускается из пускового тубуса.

Новый ДПЛА, приспособленный именно для ведения разведки, был представлен концерном «Калашников» на мероприятии, специально приуроченном для военных. На закрытом форуме сотрудникам Министерства обороны РФ представили перспективные беспилотные аппараты малого класса, способные своими тактико-техническими характеристиками заинтересовать силовое ведомство.

И один из таких образцов, представленный концерном «Калашников», действительно заинтересовал целевую аудиторию. Речь идёт о малоразмерном дроне с хищным названием «Каракурт». Назначение «летучего паука» только одно – совершать разведывательные рейды в ближайший тыл оппонента и в режиме реального времени передавать оператору полученные данные.

реклама









Эксклюзивной особенностью данной «птицы» является возможность запуска из пускового тубуса. Именно последний фактор может сыграть решающую роль, если человек, решивший задействовать дрон, находится в условиях ограниченного пространства. Например этим словом можно обозвать оконный проём или тесная траншея. А может быть даже и кроны деревьев. Всё это в действительности присутствует на полях СВО.

Остальные характеристики мини-БПЛА оглашены не были.