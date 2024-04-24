Прячься не прячься – нейросети обновленного "Ланцета" становятся всё глазастее и глазастее.

Доминирование российского разведывательно-ударного контура на передовой в зоне СВО сослужило прекрасную службу для ВС РФ и стало очередным плохим днём для ВСУ. И ведь иначе и не скажешь: украинская армия в ходе атаки барражирующего боеприпаса «Ланцет» лишилась немецкого аналога американской пусковой установки M270 MLRS, являющимся гусеничной платформой для запуска HIMARS и оперативно-тактических ракет ATACMS.

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Соответствующее видеоподтверждение появилось в ТГ-канале «Оперативный простор», где ударный российский дрон не оставил никаких шансов легкобронированной технике украинской армии.

Момент обнаружения РСЗО

И хотя предусмотрительные военнослужащие ВСУ разместили свой экземпляр бронетехники между кронами высоких деревьев, расчёт ударного БПЛА не обманешь: оператор не без труда, но вычислил место дислокации украинского оппонента. Боевая начинка воздушного аппарата прилетела точно в слабозащищенную крышу гусеничной машины.

Автозахват MARS II ИИ-механизмом "Ланцета"

О MARS II известно, что официальный Берлин выделил как минимум 5 подобных РСЗО украинской армии. От американских MLRS они практически ничем не отличаются, выполненные на измененном шасси того самого М2 Bradley.

Клубы дыма после прилёта "Ланцета"

В немецком «Марсе втором» есть 12 направляющих для реактивных 240-мм снарядов, способных в максимальной версии пролететь до 45 километров. Мощность мотора позволяет бронированному образцу развивать скорость по асфальтовой дороге до 65 км\ч с запасом хода до 482 км.