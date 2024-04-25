С каждым днём таких "115-х бригад" с украинской стороны будет всё больше и больше.

В прорыве украинской обороны в битве за имеющем оперативное значение населенном пунктом Очеретино, прежде всего виноваты офицеры 115-й бригады ВСУ. Такой материал выпустил украинский онлайн-портал «Страна.ua». Журналисты издания провели анализ публикаций милитари-форума Deep State и сделали соответствующие выводы.

В материале озвучивается, что неумелое командование тактическими подразделениями в своей негативной сумме привело к тому, что помимо бегства, украинские отряды понесли чувствительные потери и в живой силе непосредственно и в момент сражения за Очеретино. А наличие вместо нескольких десятков человек в передовых окопах лишь единиц украинских военнослужащих, стало крайним пазлом, позволившем российским разведчикам узнать истинное положение в фортификационных укреплениях ВСУ на данном операционном направлении и задействовать основные силы ВС РФ. Что и привело к тому, что Очеретино остался за российскими силами.

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Вместе с тем официально пресс-офицеры украинского командования стараются не комментировать оставление позиций без приказа, притворяясь, что на очеретинских высотах «всё хорошо». Но легко идентифицируемые геолокацией значимые участки украинкой обороны, на которых отметились российские силовики, говорят об обратном.

Теперь для исправления ситуации украинский Генштаб был вынужден ввести в бой элитную 47-ю бригаду «Магура», укомплектованную иностранной бронетехникой, в том числе танками Abrams M1 и БМП Bradley.