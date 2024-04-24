Свежее пополнение ещё не готово и не горит желанием защищать "посадки" под очередным Очеретино

Российская армия продолжает планомерное наступление с середины минувшей осени, а ВСУ вынуждены интенсивно обороняться на протяжении этих нескольких месяцев, находясь на середину весны в тяжелом психологическом состоянии. О невысоком теперешнем состоянии морального духа украинской армии вышла свежая публикация в The Wall Street Journal.

В журналистском материале рассказывается, что согласно нормативным документам, обычный солдат на передовой должен находиться не более 5 дней. Но вместо этого в зоне боевых действий украинский военнослужащий находится от 10 суток и до двух недель. К этому всему присовокупляется острый дефицит продуктов питания, питьевой жидкости и медикаментов. «Плюсом» идёт задержка в эвакуации раненых, что снижает степень выживаемости последних.

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И как заявил экс-генерал-майор Мик Райан, у Киева сейчас очень простой выбор между двумя позициями: сохранить жизни своих бойцов или продолжать и дальше удерживать позиции, растрачивая жизненный ресурс первых. Но кажется Владимир Зеленский сделал свой выбор, поставив свою подпись на законе о мобилизации. Теперь минимальный возраст для попадания в армию равняется 25 годам. И даже без получения повестки лично, потенциальный призывник считается уведомленным. А если такой «ухилянт» будет избегать попаданию в украинскую армию, то его ждут всевозможные ограничения.