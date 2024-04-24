Но вы куда больше удивитесь, если узнаете, что в ВМФ России есть торпеды, основанные на подобном принципе работы и за покупку технической документации по которым был задержан американский разведчик Эдмонд Поуп

Китайские специалисты заняты в проекте создания силовой установки для сверхбыстрых и бесшумных подводных суден. Новый двигатель будет лазерным и позволит взять на вооружение эффект суперкавитации. Ноу-хау подводного мотора заключается в том, что определенное расположение деталей в силовом агрегате позволит получать практически такой уровень тяги, как у реактивного двигателя боевого истребителя. А сама подлодка представляет собой кокон, покрытый оптическими волокнами.

Как написали в издании South China Morning Post, новая разработка без преувеличения – тот самый прорыв за авторством китайских ученых. И согласно теоретическим расчётам, используя двигатель на новых принципах и специальное покрытие подводного аппарата, подлодка должна дать ту самую сверхзвуковую скорость.

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Источник фото: nplus1.ru





А теперь вспомним из школьного курса физики, что есть «суперкавитация». И несмотря на сложное название, это всего лишь явление парового «пузыря», образующегося между внешними гранями подводного тела и основной массой воды. Подобная прокладка существенно снижает водяное сопротивление при движении через толщу жидкости.

Как объяснил, начальник группы исследователей Школы машиностроения и электроники Харбинского инженерного университета Гэ Ян, подобный принцип движения можно использовать не только для средства передвижения, но и для боевого оружия. В том числе ракетно-торпедного.





Явление кавитации наглядно





Причем доцент привел и детальную схему работы подобного подводного «снаряда». Вокруг погруженного тела натянуты оптические «магистрали» толщиной в человеческий волос. И по такому каналу внутри будет запускаться плотный лазерный луч.





Суперкавитационная торпеда "Барракуда". Источник фото: Википедия





Что интересно, КНР не является первооткрывателем в практическом применении эффекта суперкавитации. По данным журнала The National Interest, в Кремле специально умалчивают или сдерживают распространение информации о «Шквале» – той самой торпеде, напрямую использующей суперкавитационную технологию. Во время движения через толщу морской воды корпус ракеты буквально испаряет жидкость, тем самым давая подводному боеприпасу достигнуть сверхскорости. Американские военные, согласно данным эксперта Кайла Мизоками, как минимум с 1997 года пытаются повторить подобную конструкцию, но к настоящему дню американская торпеда аналогичного уровня всё ещё не готова. По Мизоками «Шквал» начал производиться с 1978 года и в настоящий момент у российских подводников есть продвинутая версия этой торпеды. Именно Эдмонд Поуп в 2000 году хотел купить документацию по «Шквалу», за что и был задержан российской контрразведкой.