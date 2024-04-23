Вышка не только показывала телемарофон, но и использовалась как ретранслятор военных сигналов

В Интернет загрузили видео с моментом удара авиационной ракеты Х-59 по центральной харьковской телевышке. Последняя разломилась в точке попадания и опала как озимые. Момент прилёта размещен в отечественном ТГ-канале «Донбасский партизан». Согласно сведениям ресурса, высокоточный боеприпас настиг стальную конструкцию на высотной отметке примерно в 200 метров.





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Удар оказался настолько выверенным, что металлическая конструкция со всем дорогостоящим оборудованием сразу же обвалилась в лесопарковую зону. Объекту коммуникационного оборудования потребовался лишь один удар, - пишут редакторы канала.









В сообщении указывается, что помимо сугубо гражданских функций, таких как трансляция цифрового телевизионного сигнала и распространение мобильной связи и интернет на округу, вышка, как удобная высотная мачта, была идеальна для размещения сугубо военных модулей и оборудования, позволяя осуществлять коммуникацию между группами ЗРК, армейскими структурами и разведывательными действиями, распространяющимися в своей направленности на российское приграничье.









Навершие башни размещало на себе высокоточные и высокочувствительные сенсоры, позволяющие в пассивном режиме собирать разведывательные данные радиоэлектронной направленности. А при необходимости и проводить мероприятия строгой РЭБ-направленности. В момент активации данного режима глушилась российская аппаратура с высокой концентрацией электронных схем.

Вышка была атакована 22 апреля в 16:49 по московскому времени ракетой Х-69.