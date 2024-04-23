Местные жители сообщают о невозможности теперь смотреть телемарафон.

Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ накрыла точным ракетным ударом телевизионную вышку в Харькове. Согласно данным украинской стороны, для удара по самому высокому объекту города-миллионника использовалась высокоточная и малозаметная Х-59. Удар был нанесен в 16:36, когда авиационный боеприпас филигранным попаданием, словно бритвой, срезал часть высотного объекта на улице Деревянко. По уточненным данным, внутри железной конструкции присутствовала антенна связи ПВО и чувствительное для украинских военных оборудование.

Позже удар подтвердил официально и руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Последний объявил, что в связи с разрушением одной трети конструкции, у части населения может наблюдаться сбой цифрового сигнала телевидения.

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В момент атаки на улицах Харькова раздавались сигналы тревоги. Помимо собственно телевышки, удару подверглась и территория Харьковского тракторного завода. На последнем зазвучали множественные разрывы после прилёта ракеты, что лишний раз свидетельствует, что в стенах промышленного предприятия был оборудован замаскированный склад боеприпасов. Об этом рассказал военкор Юрий Котенок.









Позже в российском ТГ-канале «Архангел спецназа» прокомментировали вечерний удар по важному коммуникационному объекту. Согласно объяснению специалиста, вышка передавала не только обыкновенный телевизионный сигнал, но и являлась пристанищем для усиленных ретрансляторов военного назначения. И есть веские основания предполагать, что между мощными стальными мачтами вышки была установлена и система «Сова», способная своими оптическими сенсорами с высокой разрешающей способностью собирать значимую информацию и напрямую задействовать нейросеть. Та с высокой степенью достоверности могла определять откуда ведутся обстрелы объектов российской стороной.

Кроме этого вышка представляла собой целое «убежище» для систем разведки и наведения, с которыми напрямую сопрягались разведывательные и ударные дроны ВСУ и даже системы баллистических и крылатых ракет.

Теперь, на некоторое время в обороне Харькова для ВСУ возникает слепая зона, для исправления которой украинскому Генштабу на 100% потребуется дополнительное время, чем обязательно воспользуются ВС России.