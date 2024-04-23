Даже три батареи ЗРК Patriot Сырскому особо в этом не помогут

В Киеве с большим воодушевлением и волнением рассказывают о своем амбициозном до неприличия военном плане – вернуться к государственным границам 1991 года. Но подобные перспективы для сегодняшней Украины крайне не реалистичны, если не сказать больше. О воздушных замках, активным строительством которых заняты в столице украинского государства, рассказывается в свежем материале The New York Times.

В публикации подсвечивается, что осведомленные специалисты выражают большую порцию скепсиса, лишь только услышав рассказы киевских властей о планах по возвращению контроля над Донбассом и Крымом при помощи военной силы. Причем всё это опирается на слишком неоднозначные результаты прошлогоднего наступления украинской армии. Последняя, путем неимоверных усилий и значительных потерь в живой силе и бронетехнике, сумела захватить лишь несколько мелких населенных пунктов, бездарно растеряв свой наступательный потенциал.

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БМП Bradley в Польше







Но у такой ситуации есть и свои «плюсы»: став меньше, Украина вполне вероятно может стать участником европейского содружества, присоединившись к ЕС на экономическом и стратегическом уровнях.

Вместе с тем Зеленский второй раз за апрель в своих публичных речах вернулся к вопросу о скором начале переговоров с РФ для решения военного конфликта. Хотя ранее категорически отвергал такой вариант развития событий, уповая на возврат к государственным границам в момент прекращения существования СССР в 1991 году.