Без просмотра телемарофона сознание жителей Харьковщины может очень быстро стабилизироваться

Для Харькова и окружающих его населенных пунктов пришло время оказаться без цифрового сигнала эфирного телевидения. Старт неприятному инциденту был положен после высокоточного попадания авиационного боеприпаса Х-59 или мощной версии ударного дрона ВС РФ. Информацию о том, что первая украинская столица и ближайшие поселения остались без цифрового ТВ, подтвердил руководитель областной администрации Олег Синегубов.

Высокопоставленный функционер рассказал, что до момента аварии общая высота телекоммуникационного объекта составляла четверть километра. После обрушения в зоне 140 метров, длина вышки сократилась ровно на 110 метров. Помимо нарушения целостности самой стальной конструкции, разрушению подверглись и технические обособленные объекты.

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Прямо сейчас уполномоченными экспертами проводится оценка урона для последующего подсчета сроков восстановления телевышки.

К настоящему моменту в городе-миллионнике продолжают работать интернет, мобильная связь и радио. А вот для любителей эфирного телевидения самое время приобрести доступ к кабельному или спутниковому ТВ, - заявил харьковский чиновник.