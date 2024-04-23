Высокотехнологичный продукт может активироваться дистанционно

Военнослужащие ВС РФ и их бронетехника получили очередной подарок от отечественных конструкторов научно-производственного предприятия «Герань». Конструкторское подразделение последнего придумало установки, генерирующие направленные «облака цифровых шумов». Идея представляет собой физический излучатель устойчивых помех, способных нарушить нормальный уровень работы дронов оппонента. Речь идёт о проектах «Орк-2» и «Орк-3». О двух высокотехнологичных военных девайсах рассказал генеральный конструктор Олег Жуков.





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На подведомственной ему фабрике инженеры создали портативные комплекты генераторов помех, в настоящее время активно используемые российской стороной. Носимые приборы применяются в боях за освобождение ЛНР и ДНР, работая против украинских аппаратов класса БПЛА (fpv-дроны).

Комплексы внешне немного отличаются, но объединяет их одно – это мобильность и компактность. Так «Орк-2» устанавливается на бронетехнику и обычный автотранспорт, а «Орк-3» интегрируется либо на войсковую палатку или здание, защищая последних от атаки дронов.









Жуков раскрыл и некоторые детали, обозначив тот факт, что обе разработки работают в двух диапазонах, в зависимости от ситуации подстраиваясь под каждую конкретную атаку. Это стало возможным благодаря интеграции комплекса в продвинутый контур радиоэлектронной разведки. Именно от последнего поступает информация о командной частоте стремительно приближающихся дронов оппонента в лице ВСУ.

Оба прибора показывают эффективную дистанцию противодействия в диапазоне от 50 до 400 метров с массой в 3 кг – «Орк-2» и 8 кг – «Орк-3».