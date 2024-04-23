Самым опасным "содержимым" будет отправка Bradley и ATACMS

Белый дом очень плотно работает, что бы первый пакет военных поставок был куда более весомей, чем предыдущие. Всё из-за того, что украинская армия находится в крайне затруднительном положении, получая с каждым новым днём все больше критического урона, из-за которого, несмотря на все предпринимаемые усилия, приходится отступать всё дальше и дальше на запад.

Так в журнале Politico перечислили, что должно войти на первом этапе военных поставок для поддержки стремительно деградирующей украинской армии. Согласно сведениям от американских военных, Пентагон сразу отправит бронированные машины, артиллерию и системы ПВО.

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Прямо сейчас кипит активная работа и редактируются «устаревшие» списки: ведь за 9 месяцев, пока поддержка для украинской армии была заморожена в нижней палате американского парламента, ситуация в поле кардинально изменилась. Теперь не Киев наступает и «желает» дойти до крымского побережья, а ВС России накопили необходимые ресурсы, и с неумолимой силой пробиваются к своим целям, освобождая города и более мелкие населённые пункты Донбасса.

Как уточнили два неназванных американских военных, первым траншем после паузы на Украину будут отправлены БМП Bradley, броневики Humvees и БТР M113. Так же Украина получит ATACMS. Официально Пентагон отказывается подтверждать эту информацию.