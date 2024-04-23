На соответствующий проект будет выделено 3,7 трлн рублей

После проведения модернизации Байкало-Амурской магистрали, последняя позволит провозить до 270 млн. тонн различных грузов каждый год. О новых перспективах «стройки века» рассказал в беседе отечественными корреспондентами вице-премьер Марат Хуснуллин. Встреча была организована после личной беседы между собой Владимира Путина и Ильхама Алиева, на которой лидеры двух государств увиделись с текущими сотрудниками БАМа и его прошлыми строителями-ветеранами.

Высокопоставленный чиновник объяснил, после того как проект будет завершен, железнодорожная сеть увеличит свою пропускную способность более чем в 1,5 раза.

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На так называемый третий этап модернизации инфраструктуры и самой железнодорожной ветки будет выделено не менее 3,7 млрд. рублей, а все необходимые формальности, в том числе и решения о старте процесса, уже решены и приняты.





Источник фото: tekkos.ru







Был оглашен и более детальный план задач, которые будут реализованы в ходе решения масштабного вызова: это постройка очередного Кодарского, Северомуйского и Кузнецовского тоннелей. Помимо этого в городе Комсомольск-на-Амуре появится новый железнодорожный путепровод.

Кодарский проход за номером два планируется достроить к началу 2031 года, а остальные номерные тоннели, как и мост через Амур – будут готовы спустя 2 года после завершения строительства второго Кодарского тоннеля.