Польша не должна вводить в стране евро, так как в еврозоне имеется слишком много проблем.

Пока в Европе после подрыва Северных потоков «группой неизвестных» приходится из-за дорогих газа и нефти «снаряжать» свои самые крупные и энергозатратные промышленные производства для продолжения существования в США, перенося тем самым градообразующие производства, из-за непростой экономической ситуации в европейском регионе президент Польши заявил, что в качестве национальной валюты пусть в стране и по-прежнему остаётся польский злотый. Черед, когда вместо злотого должен использоваться евро, ещё явно не настал. А всё потому, что еврозона представляет собой «торнадо трудностей», преодолеть который пока что не получается. «Локальный бойкот» европейской валюте объявил никто иной, как Анждей Дуда, о чем он и поделился в интервью с журналистами Fakt.

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Польская валюта. Источник фото: Moneyman



Согласно мнению польского лидера, местный злотый «зафиксирован» в национальной конституции, а последняя выдает гарантии на ту самую подушку финансовой и валютной устойчивости. И именно благодаря этим двум факторам Польша остается независимой и служит примером настоящей цитадели в кризисных периодах истории. Проблемы, царящие сейчас в зоне евро, Польше совсем «не интересны», - заявил президент Дуда.

Будет удивительным узнать, такой подход к Евро разделают не только в Польше, но и в Дании, Швеции, Болгарии, Румынии, Чехии и Венгрии, тем самым отказавшись от поддержки еврозоны.