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Аналитик Меркурис: Прорвав оборону в центральном Донбассе, Россия может дойти до Днепра
Ситуация для ВСУ действительно до боли непростая

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 Крепкая оборона со стороны украинской армии оказалась не такой устойчивой перед суровым напором со стороны российских вооруженных сил. Последние смогли найти подход к тем самым фортификационным узлам обороны ВСУ и проломить словно ломом, тонкую кирпичную кладку украинской защиты в районе центрального Донбасса. И теперь перед наступающей активностью ВС РФ открывается целый ряд выгодных перспектив. О неприятном положении украинских формирований и наоборот – успехе армии РФ, в беседе с онлайн-обозревателями Duran поговорил аналитик из Великобритании – Александр Меркурис.

   Аналитик рассказал, что многомесячные усилия, когда российский Генштаб смог накопить порядочное количество средств для прорыва, используя подготовленные специально для штурмовых действий подразделения, множество танков, ураганный огонь артиллерии и тяжелые по урону планирующие бомбы, генералы РФ обратили в свою пользу и «проткнули» оборону ВСУ в самом идеальном для прорыва месте – так называемом центральном Донбассе.

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Источник фото: Российская газета

   Прямо сейчас главком ВСУ Александр Сырский наблюдает такую картину: отряды российских военнослужащих достигают значимых плацдармов и развивают свой успех на множество направлений. И будет совсем несложно предположить, что в таком темпе военное руководство может ставить наступающим войскам куда более амбициозные задачи, включая прорваться до того самого Днепра. И то, что мы вместе сейчас фиксируем, это и есть тот самый большой прорыв, - подвел итоги аналитик.

#александр меркурис #прорыв вс рф в центральном донбассе
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Меркурис: Мощные атаки ВС РФ под Харьковом вынуждают ВСУ думать об отступлении
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Ебанько все это кто кроме тебя?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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Вот ты ебанько , сам без доказательст сделал вброс, не подтвердил, и сам себя победителем назначил, В психушке день открытых дверей?
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
10:56
Совет правильный! Но мимо как всегда. Однако для чатовой бабули на лавочке сойдет )
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Red Flag
10:56
Нет про твое огульное пиздабольство товарищ-железнодорожник-стрелочник
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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