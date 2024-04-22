Ситуация для ВСУ действительно до боли непростая

Крепкая оборона со стороны украинской армии оказалась не такой устойчивой перед суровым напором со стороны российских вооруженных сил. Последние смогли найти подход к тем самым фортификационным узлам обороны ВСУ и проломить словно ломом, тонкую кирпичную кладку украинской защиты в районе центрального Донбасса. И теперь перед наступающей активностью ВС РФ открывается целый ряд выгодных перспектив. О неприятном положении украинских формирований и наоборот – успехе армии РФ, в беседе с онлайн-обозревателями Duran поговорил аналитик из Великобритании – Александр Меркурис.

Аналитик рассказал, что многомесячные усилия, когда российский Генштаб смог накопить порядочное количество средств для прорыва, используя подготовленные специально для штурмовых действий подразделения, множество танков, ураганный огонь артиллерии и тяжелые по урону планирующие бомбы, генералы РФ обратили в свою пользу и «проткнули» оборону ВСУ в самом идеальном для прорыва месте – так называемом центральном Донбассе.

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Источник фото: Российская газета

Прямо сейчас главком ВСУ Александр Сырский наблюдает такую картину: отряды российских военнослужащих достигают значимых плацдармов и развивают свой успех на множество направлений. И будет совсем несложно предположить, что в таком темпе военное руководство может ставить наступающим войскам куда более амбициозные задачи, включая прорваться до того самого Днепра. И то, что мы вместе сейчас фиксируем, это и есть тот самый большой прорыв, - подвел итоги аналитик.