Стальная катаная гомогенная броня во время противоборства показала целый набор невообразимых чудес.

Российская бронемашина БМП-2М с установленным «Бережком» смогла продержаться против различных типов вооружения, выдержав попадание каждого из них. Таких оппонентов в лице украинских средств для атаки, российские военнослужащие насчитали целых три единицы. Речь идёт о невероятных по накалу видеокадрах, размещенных на отечественном ТГ-канале «ВДВ Псков ZOV». Так в открытом доступе можно увидеть, как записанная Псковским соединением ВДВ на цифровой носитель проворная БМП смогла показать ту самую выдающуюся живучесть и выйти пускай и с повреждениями, но на «своих гусеницах» из неравного боя.





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Источник фото: Российская газета





Речь идёт о бронированной машине гвардейского Торуньского полка, попавшей в импровизированную засаду во время возвращения с боевого задания. Так в момент следования на позиции российских сил, по БМП-2М в продвинутой модификации «Бережок» был открыт артиллерийский обстрел. По гусеничной машине один за другим прилетели fpv-дрон, снаряд от реактивного гранатомёта и кассетный боеприпас.





Кадры боя





По итогу десант и командир получили контузию и ранения, но все остались живы, вывезенные на поврежденной машине.

О БМП с интегрированным комплексом вооружения «Бережок» известно, что несмотря на легкое бронирование, её огневая мощь заставит трепетать любой тяжелобронированный образец. В том числе передовые Leopard 2 и Abrams M1. Всё из-за того, что на вооружении обновленной боевой машины присутствует 4 ПТРК «Корнет». И это помимо 30-мм автоматической пушки и легкого 7,62-мм пулемета с 40-мм АГС.