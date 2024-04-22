Зеленский считает, что подобные образцы помогут победить ВС РФ.

Следующая неделя может стать тем самым днём, когда Украина начнёт получать в свое полное распоряжение тактические ракеты ATACMS. Такую информацию огласил руководитель комитета по разведке сената США Марк Уорнер, когда заявил, что Белый дом уже готов возобновить передачу Украине вооружений. Для этого осталось дело за малым: выполнить последние шаги сенаторам и поставить ту самую финальную подпись на документе за авторством Джо Байдена. Скорее всего это произойдет 23 или 24 апреля. Как написали в ТАСС, после подписи законопроекта образцы тяжелых вооружений будут отправлены к концу этой недели.





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Сенатор перечислил, что войдет в пакет срочной помощи: на первом месте будут стоять конечно же ATACMS. Причем для Пентагона в этом не будет никаких трудностей, так как военные США уже заранее готовились к проведению подобной логистической операции.

Еще в марте издание The Wall Street Journal озвучило планы МО США о том, что в Америке ждут не дождутся, когда оные ракеты проследуют на Украину. Причем речь идёт о самых дальнобойных версиях этих высокоточных боеприпасов. И по мнению президента Украины Владимира Зеленского, такие ракеты необходимы ВСУ прежде всего для поражения объектов в Крыму, в том числе и Крымского моста.