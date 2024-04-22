Для этого у Москвы есть самый главный ресурс – Время. Подконтрольная Западу Украина такового не имеет.

Как бы Украина не храбрилась, у России есть полный набор ресурсов, способный прекратить существование Украины. Так армия РФ может выполнить тот самый кинжальный удар в стиле гладиатора, прекращающий «мучения» побежденного. Под последним в свежей публикации Global Times понимается решающий натиск для поражения украинской армии.

В материале ставится четкий акцент на том, что пока в Брюсселе и Вашингтоне думают, как в принципе возможно, что обложенная всеми возможными санкциями экономика России продолжает свой стремительный рост, попадая в пятерку стран по этому показателю, «не забывая» между делом наносить разительный ущерб ВСУ на поле боя, вынуждая получать те самые тяжелые потери в жарких боях.

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Что это, как не та самая история, идущая прямиком из Древнего мира? Как бы кто не рассуждал и не планировал, у России есть недели, месяцы и годы в запасе, когда её самые опытные стратеги посчитают, что пришло то самое время для «финализации» Украины. Ведь за Москвой находится то самое политическое, экономическое и военное доминирование. А что есть за Украиной?

Между тем на Западе начинают «уставать» от содержания Украины, когда последняя находится в том самом состоянии полного пансиона, ведь зарубежные государства платят пенсии и зарплаты жителям территорий, пока ещё подконтрольных Киеву. Всё то же самое касается и вооружения для ВСУ.