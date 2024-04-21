Поражение объектов энергетики на территории Украины не останется без последствий для населения восточноевропейской республики

Удары, выполненные российской армией по объектам энергетики на Украине, долженствующие воспрепятствовать росту производства киевского ВПК, не пройдут бесследно и для украинского обывателя. Последнему стоит быть готовым к отключениям электричества на 4-6 часов в сутки. Подобный не очень-то и приятный гипотетический вариант для сегодняшних жителей Украины обрисовал руководитель украинского центра исследования энергетики Александр Харченко. Теоретические измышления директора, тесно связанного с украинской энергетикой, разместил журнал Forbes в своём украинском филиале.

Аналитик считает, что сейчас Украина не то государство, которое способно преодолеть пики потребления без последствий. Рост потребления электроэнергии в июле-августе, в особенности зимой, вряд ли может гарантировать стабильность «в розетке».

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Автор фото: Сергей Козлов





Но худшее, что может ожидать простого украинского обывателя, это отсутствие «света» лишь на протяжении 4-6 часов в сутки. Полностью же без электричества восточноевропейская республика не останется. Хотя Киев лишился примерно семи гигаватт генерации или даже меньше. Правда значительно повреждены электроподстанции и сети.

Как резюмировал Харченко, «энергоапокалипсис» пока что не явит своё лицо – западные партнёры продолжают в непрерывном темпе поставки генераторов и ремонтных комплектов, а сотрудники «Укрэнерго» – высокопрофессиональны и мотивированы. Правда головокружения от успехов в восстановлении былой работоспособности не должно быть – генерацию восстановить по-прежнему сложно: «Укргидроэнерго» лишилась 35% своей мощности. А это не менее 1,5 гигаватта. Тепловая генерация пострадала на 5 гигаватт.