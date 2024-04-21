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Удары, выполненные российской армией по объектам энергетики на Украине, долженствующие воспрепятствовать росту производства киевского ВПК, не пройдут бесследно и для украинского обывателя. Последнему стоит быть готовым к отключениям электричества на 4-6 часов в сутки. Подобный не очень-то и приятный гипотетический вариант для сегодняшних жителей Украины обрисовал руководитель украинского центра исследования энергетики Александр Харченко. Теоретические измышления директора, тесно связанного с украинской энергетикой, разместил журнал Forbes в своём украинском филиале.
Аналитик считает, что сейчас Украина не то государство, которое способно преодолеть пики потребления без последствий. Рост потребления электроэнергии в июле-августе, в особенности зимой, вряд ли может гарантировать стабильность «в розетке».
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Автор фото: Сергей Козлов
Но худшее, что может ожидать простого украинского обывателя, это отсутствие «света» лишь на протяжении 4-6 часов в сутки. Полностью же без электричества восточноевропейская республика не останется. Хотя Киев лишился примерно семи гигаватт генерации или даже меньше. Правда значительно повреждены электроподстанции и сети.
Как резюмировал Харченко, «энергоапокалипсис» пока что не явит своё лицо – западные партнёры продолжают в непрерывном темпе поставки генераторов и ремонтных комплектов, а сотрудники «Укрэнерго» – высокопрофессиональны и мотивированы. Правда головокружения от успехов в восстановлении былой работоспособности не должно быть – генерацию восстановить по-прежнему сложно: «Укргидроэнерго» лишилась 35% своей мощности. А это не менее 1,5 гигаватта. Тепловая генерация пострадала на 5 гигаватт.