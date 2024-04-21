Харьков будет окружен, а остатки ВСУ покинут Донбасс

Будущее лето не сулит ничего хорошего украинской армии и её союзникам по обе стороны океана: ВС РФ достигнут серьёзных побед этим летом и покажут Белому дому воочию, что проводимая им политика в Европе оказалась под полным крахом. Такой точки зрения придерживается отставной разведчик армии США Скотт Риттер.

Бывший американский офицер считает, что очень скоро армия РФ покажет условному Западу, чего стоит настоящий опыт в конфликте высокой интенсивности, чем по сути является российская спецоперация на Украине.

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Источник фото: don24.ru

Одним из факторов, что ВСУ придется совершенно не сладко, Риттер называет гипотетическое окружение в районе Харькова украинских формирований и окончательное бегство украинской армии из ряда районов Донецкой и Луганской областей. Как только это увидят в Вашингтоне и Брюсселе, руководства США и Европы войдут в состояние коллективной тревоги.

По мнению Риттера, выделив Украине 61 млрд долларов в качестве военной помощи, в Белом доме не понимают, что это лишь крохи с барского стола, способность которых переломить ситуацию в пользу украинского Генштаба равняется нулю. А большая часть техники, закупленная на эти средства, будет пылать в полях уже в июле.