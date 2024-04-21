Ядерное оружие Тегераном будет использоваться лишь гарантий безопасности существования Ирана

Ближайшие недели могут стать временем триумфа для Ирана – ведь у последнего появится полноценное ядерное оружие. О целой эпохе, когда Иран был доядерным государством, и наступлением нового времени, когда всё будет иначе, решили напомнить в Bild, пообщавшись с европейскими аналитиками в области мирного и не очень атома.

Руководитель центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований – Ульриха Шли рассказал, что исламское государство целенаправленно приближало наступление этого дня: появление ядерного заряда в своем вооружении. Теперь для этого осталось пройти несколько недель, заявил сотрудник Боннского университета.

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Вместе с тем миру не стоит сильно беспокоиться по этому поводу: в Иране правят те люди, которым ядерное оружие надо лишь для безопасного существования государства, чем для нападения на недружественные страны.

И уже израильские специалисты в лице Симы Шайн озвучили свои данные, где согласно исследованиям, лишь неделя разделяет иранских военных от достаточного количества урана, необходимого для рабочего варианта урановой бомбы. И уже по мнению этого сотрудника Института по изучению национальной безопасности, после появления у Тегерана первых полноценных БЧ с ядерной начинкой, на Ближнем Востоке начнётся полноценная гонка вооружений.

Но как говорит ряд специалистов, в регионе находятся ракеты США, нацеленные на чувствительную электронику объектов ядерной направленности Ирана, действие которых полностью перечеркнет программы по атомному оружию.