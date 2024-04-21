О новой передовой машине рассказал министр обороны соединенного Королевства Грант Шаппс.

Сильное желание оставаться в роли лидера производителей боеспособных танков заставило военных конструкторов интенсифицировать свои работы по созданию передового танка. Речь идёт о проекте «Challenger 3». Последний должен на себя примерить регалии «более смертоносного» ОБТ, чем был его предшественник в лице Челленджера 2. О новой передовой машине рассказал министр обороны соединенного Королевства Грант Шаппс.

По его словам, пришло время для затратных инвестиций – прошлое поколение британской танковой техники ещё не настолько опасное, что бы можно было отложить на один другой десяток лет создание танка абсолютно нового поколения.

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Согласно основной мысли высокого британского спикера, нужен именно такой образец, который обеспечит победу в любом современном сражении.









Указывается, что уже через 3 года первые варианты Challenger 3 поступят в действующие войска.

О «третьем» известно, что над его созданием в самом тесном кругу задействованы британская компания BAE Systems и германский концерн Rheinmetall. Главным козырем машины должна стать 120-мм гладкоствольная пушка, а всего будет выпущено примерно 148 новых ОБТ.

К Challenger 2 есть претензии у украинских танкистов: последние «обвиняют» иностранный танк в плохой проходимости. Официальный Лондон выдал запрет войскам ВСУ на применение этих танков на передовой или рядом, после информации о поражении их силами РФ.