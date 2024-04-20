Теперь Пентагону и американскому руководству есть над чем "подумать"

Появление в ВКС РФ обновлённой модели классического Ту-160 — глубоко модернизированного Ту-160М2, даст российской армии то самое ощущаемое превосходство над вооруженными силами иностранных государств. О ярких достоинствах и плюсах отечественного четырехдвигательного самолёта пишет отраслевое издание The National Interest.

В публикации журнала ставится акцент на том, что с появлением на вооружении продвинутой версии «Белого лебедя» исчезнет вопрос у авиационных генералов, как ещё запускать гиперзвуковые ракеты, кроме как их старта с борта истребителя МиГ-31К. Теперь помимо «Кинжалов», ракеты Х-101 и Х-102 в ядерном исполнении будут запущены уже с новых стратегов. Последнее кардинально меняет устоявшийся баланс с западными государствами, считают в своей статье американские журналисты.

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Источник фото: Регнум





Как заявил автор материала, стреловидные крылья изменяемой геометрии делают похожим российский обновленный «Сто шестидесятый» больше на имперский самолёт из космосаги «Звездные войны», чем на самолёт с планеты Земля.

Известно, что первый Ту-160М2 начали строить в 2018 году, а первые модели Ту-160 получили обновления с литерой «М».