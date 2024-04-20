Хотя сварочный аппарат и несколько "арматурин" с решетчатыми заборами в сегодняшней Украине всё-таки можно найти

В свежей публикации New York Times американские журналисты попытались дать развернутый ответ на вопрос: почему обходившиеся иностранному налогоплательщику современные ОБТ настолько беззащитны перед российскими ударными дронами?

Наблюдая за картиной боя на Украине можно увидеть, как «копеечные» ДПЛА россиян превращают в набор обожженных до крайностей деталей символ американской военной машины – танк Abrams. Этого ли ожидали разработчики прославленной боевой машины, уже успевшие повидать триумф тяжелобронированного средства во время нескольких военных компаний на Ближнем Востоке. Подобный комментарий в материале известного американского издания дала обозреватель Лара Джейкс.

реклама

Изучая общедоступные данные, работница прессы резюмировала, из переданных Украине 31 танка Abrams M1, российские силы уже сделали непригодными к боям как минимум 5 подобных танков. А ведь все эти образцы были отправлены ВСУ совсем недавно – в конце осени прошлого года. А общие потери «американца» составляют всего 8 единиц, три из которых серьёзно повреждены.





Пример хорошо выполненного "домашнего задания" – модернизированный Т-80БВМ обр. 2023 г с усовершенствованной противодронной защитой и блоками РЭБ. Источник фото: Дзен-канал "Техносфера"





Как подчеркнула в материале журналист, ВС РФ в общей сумме перевели в разряд «подлежащих к утилизации» как минимум 796 всех ОБТ, о чем свидетельствует специализированный портал Oryx – подтверждающий потери только на основе визуальных доказательств.

Аналогичная участь постигла и немецкий Leopard, сокрушается работница прессы, которая никак не могла взять в толк, как «самые лучшие танки в мире» страдают от изобретения, способного лишь «мух отгонять».