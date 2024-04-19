К настоящему моменту это самый крупный проект на территории РФ

В России начал функционировать самый большой завод на территории нашей страны, основной специализацией которого является переработка пластика и изготовление из его отходов нового продукта. Последний производится из вторичной пластиковой гранулы. До предприятия в Подмосковье таких заводов в РФ ещё не возводили.

Как заявила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, возведение предприятия стало ещё одним завершенным пунктом в проекте «Экономика замкнутого цикла». Смыслом подобного действа является появление экотехнопарков и стимулирование отечественного бизнеса в подобном направлении и развитии.

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Источник фото: РБК

Проект получил из резервов государственного практически 3 млрд. рублей, а общая сумма, потраченная на реализацию задуманного, составила 11,7 млрд. рублей. Деньги были выделены в рамках деятельности Российского экологического оператора.

Есть подвижки и в очистке жидкости, на чём внимание своих слушателей акцентировала чиновница – обновление коснулось локальных очистных сооружений, после чего переработанная вода снова возвращается в производственный цикл. И хотя большая часть оборудования для подобных целей была приобретена за рубежом в Китае, Серии и Турции, не менее 41% технологий родом из России, как и часть установок. Для нужд такого предприятия потребуется 200 работников, а отчисления в государственный бюджет на протяжении 10 лет составят 4,5 млрд. рублей.