Такая "рогатая корова" нужна самому

Несмотря на «непреодолимое» желание официального Киева, Варшава не отправит свои дальние системы защиты воздушного пространства. Речь идёт прежде всего о ЗРК Patriot, принадлежащих польской армии. Ослаблять свою обороноспособность в угоду соседним странам никто не будет. Нечто подобное сказал премьер Дональд Туск, получивший ворох вопросов от обеспокоенных судьбой защиты польской республики местных репортёров во время недавнего общения с заинтригованной донельзя прессой.

Так высокопоставленный функционер привел в пример Германию, чьи власти пообещали «изъять» с довольствия бундесвера свои зенитные системы и отправить их на Украину. К подобным действиям Берлин призвал и своих соседей. Но Туск уведомил, что повторять за ФРГ – это явно не в национальных интересах Польши. Запасы ЗРК «Patriot» строго ограничены. Подобный ответ услышало и увидело множество поляков, так как речь премьера транслировались по федеральному телевидению.

реклама





Источник фото: РБК





Хочется прокомментировать, что претендуя на роль регионального лидера, Варшава ни за что не станет делиться настолько важным компонентом обороны. Ведь по самым высочайшим амбициям, польская армия хочет войти в тройку самых сильных на европейском континенте.