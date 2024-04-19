В длину "дракон из древности" мог быть равным длине классического школьного автобуса

Если бы древняя змея существовала в реальном времени, её размеры могли бы соответствовать размерам школьного автобуса с собственной массой в 1 тонну. Остатки именно такой гигантской змеи нашли в Индии.

Так окаменелости древнего животного соответствующего вида помогли индийским натуроведам сделать вполне обоснованный вывод о длине хищного животного – располагая такими объемами, исследуемый образец в живом виде должен был от кончика хвоста до пасти доходить до 15 метров. Современная змея, имевшая максимально достоверные размеры, по своим параметрам, была равна 14 метрам. Подобный «мастодонт» жил на землях Колумбии. А самая большая змея, активно известная сегодняшним ученым – это сетчатый питон из Азии с длиной тела в 10 метров. Правда его вес редко превышает 60 кг. А вот Иероглифовый питон при некоторых условиях и мог весить и около 100 кг.

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Найденные окаменелости принадлежали рептилии, обитавшей в болотистой местности тогдашней Индии около 47 млн. лет тому назад. И по расчётам биологов, опубликовавших исследования в Scientific Reports, вес подобного змея мог доходить до 1000 кг. Находка уже получила соответствующее название – Vasuki indicu. Именно так звали легендарного короля всех змей из мифа про Шиву. Васуки обвивал шею индийского божества на многих религиозных изображениях.





Иероглифовый питон. Источник фото: Пикабу





Помимо собственного названия, ученые смоделировали и «стиль её жизни»: имея такие размеры, змея определенно была медленной в атаке – единственный способ не остаться голодным, это атаковать из засады, чем собственно данная змея и промышляла, – рассказал Дебаджит Датта. А рацион питания Васуки скорее всего состоял из рыб, черепах и крокодилов, обитавших рядом, сообщил ученый.