Окопы не успеют возводиться, будучи сразу в зоне поражения тяжелых боеприпасов

Российская армия день за днём показывает все новые результаты на поле боя в зоне СВО. Поэтому каждые сутки фиксируется продвижение передовых отрядов ВС РФ, где часть украинских земель уже перешли под контроль передовых групп россиян. А что Украина? ВСУ оказались не способны остановить продвижение лучшим образом подготовившейся к своему продвижению армии РФ. О времени, когда в Киеве стоит серьёзно задуматься об ухудшении оперативной обстановки ещё дальше, написали и в британском The Economist.

В журнале подчеркивается, что российская штурмовая пехота «осмелела», так как наверняка знает, что сидящие в передовых окопах украинские военнослужащие остались без средств противодействия, лишь изредка стреляя в сторону наступающих сил россиян.

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Причем попытка укрепить свои позиции, в надеждах остановить дальнейшее продвижение российской стороны, натыкается на противодействие планирующих бомб, ударной мощи которых хватает для сравнивания с ландшафтом местности всего и вся, даже если это бетонированный углубленный объект.

Тем временем не в силах ответить на поле боя соразмерно, украинский Генштаб не нашёл ничего лучше, чем запускать сверхдальние дроны по гражданским объектам внутри российской территории. Но подобный «отход» оставил крайне разочарованными американских политиков, справедливо опасающихся роста цены на нефть, а следом и роста цен на бензин – крайне критичного товара для потенциальных избирателей Байдена.