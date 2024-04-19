Обмен ударами между Израилем и Ираном может способствовать ползучей эскалации

Израиль не оставил грозных мыслей о своем возмездии за удары официального Тегерана по своей территории. Именно тогда во время операции «Правдивое обещание» Иран запустил по землям еврейского государства 170 дронов, более 120 баллистических ракет и более 30 крылатых как писали «Известия». Тогда в ЦАХАЛ отчитались, что сбили 99% всех воздушных с целей вместе со своими союзниками. Но как выяснилось в минувший четверг, эта цифра перехватов оказалась «слегка» завышенной – в инопрессе рассказали лишь о 83% удачных перехватов, а семь гиперзвуковых ракет так и вообще не были нейтрализованы. И вот на этом фоне в ночь на пятницу израильский генералитет отдал приказ об атаке ракетами по цели на иранской территории. Об этом рассказали на ТВ-канале ABC, имеющего осведомленных источников среди американской администрации Джо Байдена.





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Источник фото: naked-science.ru





Что характерно, удары могли быть нанесены и по территории Сирии и Ирака, но анонимный собеседник издания отказался отвечать, имел ли место такой факт сегодня.

В Иране масс-медиа рассказали, что взрывы прозвучали в округе воздушной гавани города Исфахан. Точных подробностей, что стало объектом после удара израильской стороны и его эффективности, к настоящему часу – нет. Вместе с тем подобные действия официального Иерусалима могут вызывать ничто иное, как «ответку». Следовательно, уровень ближневосточной эскалации продолжится.