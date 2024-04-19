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Madarator
В США выразили недовольство Киевом из-за повторения атак на инфраструктуру РФ
Повреждают российские НПЗ – дорожает бензин, в том числе в США, что напрямую "бьет" по избирателям Байдена

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  Киев своим «непослушанием» потенциально может снизить рейтинг Байдена в канун важнейшего внутри и внешнеполитического события, такого как выборы следующего американского президента в будущем ноябре. Речь идёт о нежелании украинских властей прекращать наносить удары по объектам инфраструктуры России. Причем вашингтонская администрация неоднократно обращалась с просьбами не делать этого к сотрудникам офиса Владимира Зеленского. Но последние никак не реагируют на это. Об усложнившихся взаимоотношениях украинских и американских официальных лиц решили напомнить в журнале The Economist.


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   И пока в Киеве не торопятся со своим ответом и согласием с политикой Байдена, в скором времени мировые финансовые рынки могут отреагировать соответствующим образом – попросту увеличить цену на нефть, а следом сделать так, что ВС РФ и ВСУ начнут игру под названием «неконтролируемый обмен ударами». Причем по неофициальным каналам сотрудники Белого дома прямо передают украинской стороне, что в таких играх будет лишь одна проигравшая сторона – и эту роль на себя возьмет Украина.

   Рост таких опасений отметился в минувшем марте, когда ВКС РФ сделали с украинской энергетической инфраструктурой то, что её ущерб уже превысил много сотен миллионов долларов, комментирует издание.

    Между тем кажется Россия уже приспособилась к налёту украинских дронов, объявив дополнительный набор в так называемые мобильные группы ПВО, вооружённые скорострельными крупнокалиберными пулеметами. Так запущенный на этой неделе дальний БПЛА украинской принадлежности был сбит в Татарстане.

#инопресса #the economist
Источник: economist.com
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