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Madarator
На Украине появился сверхдальний дрон с режимом полёта в 3000 км и способный долететь до Сибири
В создании такого БПЛА видимо не обошлось без непосредственной помощи "западных друзей"

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   Украинская армия обзавелась сверхдальними беспилотными аппаратами, для которых преодолеть 1000 километров является до неприличия простой задачей. Их основная миссия – «достать до Сибири». О новинке из мира беспилотной авиации, «вдруг» появившейся на вооружении украинской армии, сконцентрировал свое внимание The Economist.

   Обозреватели журнала утверждают, что на третий год идущей СВО украинские конструкторы БПЛА смогли наконец преодолеть всех их ранее сдерживающие ограничения и явить публике ударные «птицы» с возможностью преодолеть казавшиеся раньше «нереальные» 3000 км. По мысли американских журналистов, для такой воздушной единицы будет не так трудно добраться до Сибири.

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   По уточненным данным при общей скудности своего бюджета киевские власти не пожалели выделить на сверхдальние конструкции как минимум несколько сотен миллионов долларов. И теперь вместо «нуля» предприятий и заводов, выпускающих подобные машины, на Украине точно есть уже шесть фабрик, способных производить подобные угрозы, направленные на россиян.

   Дали в публикации и ответ, почему Украину вообще заинтересовала подобная тема – как оказалось, «виноват» Запад, отказавший в праве украинской армии применять дальнобойные иностранные ракеты для атаки территории «старой России».


Пример установки для борьбы с БПЛА. Источник фото: Российская газета


    А тем временем в российской армии перенимают украинский опыт и внедряют подвижные группы мобильного ПВО для контроля воздушного пространства с целью недопущения атак тихоходных украинских БПЛА. В целях этого используются, в том числе автомобили с установленными «спарками» ЗУ-23-2 для которых созданы новейшие снаряды с дистанционным подрывом.

#инопресса #сверхдальние дроны #сверхдальний дрон всу
Источник: economist.com
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