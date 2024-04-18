Сам сериал вернулся на экраны после 10-летнего перерыва и заслужил выхода 2 сезона.

«Счастливы вместе», получив весомую долю телевизионного успеха в момент своего выхода в 2006 году, упрочили свой статус культового российского ситкома, добившись выхода продолжения. Проект появился в 2023 году. Теперь после успешной премьеры «Букиных», когда довольные зрители оценили возвращение старых героев, официально создателями франшизы объявлено, что второй сезон не за горами, точнее съемки находятся уже производственном табеле. Как выяснили журналисты «Российской газеты», в 2024 году на съемочной площадке снова соберутся актёры. А уже в следующем году Гена и Даша наконец получат свой собственный полный метр.

Съемки фильма стартуют в 2025-м. Об этом рассказал Андрей Никифоров, занимающий должность креативного продюсера на ТВ-канале ТНТ.

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Почему незамысловатая комедия про взрослую семейную пару стала такой популярной, разбирались эксперты во время «Телеком Интенсив».

Источник фото: Афиша Daily

И в ходе мозгового штурма выяснилось, что в данный момент комедия является убежищем от «взрослого мира», как никогда преисполненного неопределенностью. Но всё иначе в киномире семейства Букиных.

В итоге был сделан вывод, что современному зрителю уже не нужны «гламурные персонажи», которых нет в реальной жизни среди большинства населения нашей России, поэтому тренд в данный момент развернулся в сторону «простых героев», коими и предстали Гена и Даша Букины.

Аналитики дали прогноз, что успех киношных «Букиных» теперь попытаются повторить и другие телевизионные проекты, не обязательно комедийные, но обязательно про простых людей и простую семью.