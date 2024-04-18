Речь идёт об остром дефиците боеприпасов и иного вооружения

Военнослужащие украинской армии стали чаще выбирать «опцию пленения», чем бесславное оставление позиций или того хуже. Речь идёт о выросшем темпе прекращения ведения огня с украинской стороны, которой практически и нечем ответить на огонь оппонирующим ВСУ российским войскам. О тяжелом положении на передовой для украинских солдат, со всё большей охотой предпочитающих сдаваться, чем стать невольными участниками своего военного трибунала в украинском тылу, которому вряд ли объяснишь, что оборона невозможна из-за дефицита снарядов и пушек. Непростое положение ВСУ решил прокомментировать экс-офицер американской армии Дуглас Макгрегор в своей беседе для Judging Freedom.





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Бывший полковник и отставной советник руководителя Пентагона рассказал, что российские офицеры смогли довести до сведения большинства из сдавшихся в плен украинских военнослужащих, что для них это «лучшее решение в жизни». Так как при активации подобной опции, они по крайней мере останутся живыми и получат должный уровень отношения со стороны ВС РФ. На территории России их накормят и окажут медицинскую помощь. На «той стороне» их ждёт лишь порицание начальства за слабую оборону и нежелание «бороться» без снарядов и патронов. После чего тюрьма с наибольшей вероятностью.