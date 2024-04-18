Никто в здравом уме не станет проверять это утверждение "на прочность"

В России есть не только одни из самых сильнейших в мире сухопутные войска, но и очень по-военному опасный подводный флот. О последнем решили рассказать в свежей публикации The National Interest. Как пишут обозреватели отраслевого издания, российские подлодки стоят того, что бы их по настоящему опасаться. Традиции отечественных кораблестроителей крепки, как и их реализованные на практике военные проекты. Например подводные корабли серии 667М «Лада». Такие подлодки – идеальные кандидаты для противоборства с «обычными» надводными суднами. Потому что у «Лад» есть два «мнения» по этому поводу: мощные подводные торпеды и опасные до крайностей крылатые ракеты.

Вторым важным преимуществом этого проекта считается внедрение дизель-электрических силовых установок, благодаря которому лодки сравнительно тихие, если им противопоставить классические АПЛ с «шумными» атомными реакторами и их винтами.

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И хотя использование гидролокаторов способно помочь найти такую лодку в толще океанской воды, сделать это будет всё равно ой как не просто и слишком долго.





Источник фото: Российская газета





Лодки «Лада» представляют собой 1765-тонную конструкцию с длиной корпуса в 67 метров и шириной 7 метров. Под водой дизельный проект следует со скоростью в 21 узел, при надводном скольжении развивает до 10 узлов.

В качестве вооружения используются 533-мм торпедные установки. Последние отличаются своей универсальностью: помимо стандартных торпед они могут быть задействованы для атаки оппонента так называемыми ракето-торпедами.

Если сравнивать «Ладу» с предшественниками на российском флоте, современная подлодка во много раз лучше: она тише благодаря множеству новейших разработок, большая часть из которых абсолютно секретна. Например, противогидролокационное покрытие и точные углы наклона корпуса.