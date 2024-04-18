В ближайшем времени Часов Яр может оказаться между "двумя тисками" встречных атак ВС России

ВС РФ наступая рядом с освобождённой в февральских сражениях Авдеевкой, но с северо-западного направления, смогли умелыми тактическими действиями добиться своего присутствия в поселениях Новокалиново и Керамик. Оба населённых пункта находятся в Ясиноватском районе Донецкой области.

Как пишет «Военное обозрение», прямо сейчас штурмовые группы российской армии смогли закрепиться на восточных окраинах первого посёлка и начали возводить временные позиции на южном фасе в Керамике. А для ВСУ положение в Новокалиново становится уж очень непростым – н.п. охватывается сразу с трёх сторон: этому способствует фактор быстрого взятия садового товарищества «Заря», освобождения которого только совсем недавно состоялось.

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Источник фото: ИА Хакасия





В ближайшей перспективе контроль над Очеретинским железнодорожным узлом позволит с самой высокой вероятностью приступить к воплощению планов оперативно-тактического уровня. Такие действия заключаются в движении к городу Константиновка. И для ВСУ всё это очень плохо: потому что невозможно маневрировать резервами на этом направлении легко по той простой причине, что одновременно успешный натиск идёт на Часов Яр, оборонять который с каждым днём активных боёв всё тяжелей и тяжелей. Такая «раскладка» позволяет утверждать, что украинский гарнизон останется лишь перед единственным выбором: сдерживать наступление армии РФ сразу с двух векторов атак.