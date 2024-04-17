Возможно "панувати" на российских деньгах Киеву и вовсе не удастся

Используя опцию «конфисковать все российские активы» странами Запада, Киев всё равно останется хотя бы без части денег Москвы. В этом уверены журналисты информационного агентства Reuters, имевших приватную беседу с осведомленным источником по линии Минфина США.

Высокопоставленный функционер рассказал, что Брюссель и Вашингтон в своем тесном взаимодействии пытаются просчитать все «успешные» варианты по изъятию замороженных финансовых депозитов российского государства.

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И вместе с тем европейские и американские чиновники считают, что наиболее вкусный вариант для всех «заинтересованных сторон» – это не прямое изъятие доходных средств и инструментов, а взаимодействие с процентами. Именно последние гипотетически будут использованы как залоговые обязательства по кредитным пакетам или облигациям. Оба этих инструмента планируется привлечь для оказания помощи Киеву. Как будет сделано в наиболее вероятном случае, собеседник ИА отказался отвечать.

Между тем другой бывший высший чиновник администрации Рональда Рейгана Даг Бэндоу поделился экспертным мнением, согласно которому конфискация чужой государственной собственности – есть тот самый добровольный шаг в пропасть, после которого Москва с полным правом заберет все активы запада на территории РФ и побудит остальные страны к «бегству» своих капиталов из ЕС и США.