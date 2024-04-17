"Показательная" стрельба Ирана по Израилю – не то же самое, если злить страну с самым большим ядерным арсеналом перехватом её ракет

Мечтам украинских политиков и чиновников, пожелавших, что бы Вашингтон и Лондон были задействованы в перехвате ракет в украинском небе, не суждено сбыться. И не стоит искать прецедент, согласно которому обе этих державы должны последовать пожеланиям Украины сделать это. Сообщение о том, что США и Великобритания не примут участия в уничтожении высокоточных дальнобойных боеприпасов в украинском воздушном пространстве, как это было сделано для защиты Израиля, в публичной плоскости оставил руководитель дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Высокопоставленный дипломат объяснил, что защита еврейского государства для Америки и туманного Альбиона это не то же самое, что защита Иерусалима. Подобное заявление было сделано на большой пресс-конференции в момент приватного форума глав МИД Евросоюза.

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Причем для «непонятливых» украинских чиновников Боррель объяснил почему всё так. С его слов на территории, контролируемой Киевом, нет ни одной военной базы Британии или США. Поэтому, если нет угроз для американских или британских военнослужащих от российских ракет и дронов, то зачем их коллегам из авиационных сил или наземных подразделений участвовать в уничтожении российских воздушных снарядов?

Нечто подобное, но другими словами заявил чиновник из администрации Джо Байдена Джек Кирби.