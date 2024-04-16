То самое знаменитое "Это другое"

Ситуация, когда во время защиты воздушного пространства Израиля США обеспечивало оборону первого, в случае с Украиной – не наступит. Вашингтон не будет осуществлять перехват российских ракет и дронов, как это было с иранскими высокоточными и дальнобойными снарядами и БПЛА во время иранской атаки на еврейское государство. Об этом открыто заявил Джон Кирби, занимающий должность руководителя по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности в вашингтонской администрации.

Американский чиновник объяснил, что нельзя сравнивать идущую на Украине российскую СВО и конфликт между Ираном и Израилем. И даже ещё до начала иранской массированной атаки на Израиль текущий руководитель Белого дома Джо Байден «на понятном языке» объяснил, что США ни в коем случае не примут участие в борьбе на Украине как непосредственный боевой участник.

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Да и не стоит забывать официальному Киеву, что Америка на регулярной основе раньше передавала украинской армии средства ПВО, а в скором времени этот период продолжится снова, как только Конгресс утвердит новый законопроект о выделении помощи официальным Иерусалиму и Киеву.

Немногим ранее американские эсминцы и воздушные силы ПВО в составе крупных авиационных сил помогли в существенной мере ЦАХАЛ отразить ракетный налёт и атаку дронов, сбив по меньшей мере 80 дальних БПЛА и шесть ракет баллистического класса.