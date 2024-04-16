Выманить на журналистскую беседу основателя Телеграм дорогого стоит. Сделать это могут лишь пара человек в мире.

Создатель крупнейшей отечественной соцсети «Вконтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором рассказал, что следует ожидать скорого выхода интервью со своим участием. Для первого беседа с журналистами – это настолько редкое событие, что можно по пальцам двух рук пересчитать, сколько таких фактов случилось. Но ещё куда более удивительным стало то, что в качестве интервьюера выступил никто иной, как экс-ведущий ТВ-канала FOX News. Тот самый Такер Карлсон.

Со слов знаменитого соотечественника, беседа с Такером была записана в формате видео и появится «до неприличия» оперативно. Дуров добавил, что в этот день он провёл аналогичную беседу и с работником прессы, придерживающимся либеральной повестки. Правда кто это, российский миллиардер не уточнил.

реклама

Дуров объяснил, что так было сделано для подсвечивания своего программного продукта, как политически нейтральной площадки. Поэтому и были проведены встречи-разговоры с корреспондентами различных политических направлений.

Согласно рекламной политике, анонс интервью в видеоформате с Такером появится у последнего в его официальном публичном ТГ-канале. Оной был создан совсем недавно.

Как было написано выше, для владельца Телеграм беседа в стиле интервью – довольно «редкое событие», о чем сам и рассказал. Свое последнее большое интервью за семь минувших лет он дал в 2024 году работникам прессы от Financial Times. В нём он объявил, что Телеграм примет участие в IPO, где стоимость фирмы оценена самим «патриархом» компании в 30 млрд. долларов.

Ровно два месяца назад Такер Карлсон провел журналистскую беседу с Владимиром Путиным. 120 минут разговоров появилось в широком доступе 9 февраля. Спустя 24 часа по заявлению главреда RT Маргариты Симоньян «историческое событие» посмотрели примерно 1 млрд. человек.