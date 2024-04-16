Если президентом станет Дональд Трамп, то эта проблема станет таковой лишь для Джо Байдена

Украинская армия, а следом за ней и вся Украина, могут «остаться не у дел», если в США не выделят дополнительную помощь для поддержки. Именно так считает президент Украины Владимир Зеленский, прокомментировавший проволочки с задержкой военных поставок со стороны в американском парламенте. Такая беседа была проведена с журналистами американского ТВ.

Как заявил руководитель Банковой, именно поставки Пентагона являются ключевыми для украинской победы. А без них не видать Киеву доминации на поле боя.

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Источник фото: Лента

Со слов Зеленского выходит, что вооруженные силы РФ превосходит ВСУ по количеству личного состава и вооружения – наземного и авиационного.

А тем временем в самих США продолжаются упорные споры по поводу выделения Украине объемов военной поддержки на сумму в 60 млрд. долларов. Поэтому до сего дня в конгрессе пакеты военной помощи не согласованы. Предыдущие объемы и закупленное на них вооружение закончились ещё в минувшем декабре.

Вместе с тем заблокировавшие предложение Джо Байдена о поддержке Киева республиканцы предложили свой вариант: согласно последнему ВСУ получат помощь. Но последняя будет оказана не на безвозмездной основе, а в виде кредитов.

Хочется прокомментировать слова Зеленского «о победе». То что просит украинский президент, это так называемый вариант «поддержания штанов» украинской армии. Для гипотетической победы ВСУ номенклатура вооружений должна быть расширена на сумму, кратно превышающую 60 млрд. долларов. Поэтому даже выделив обещанный ранее пакет помощи, ни о какой победе Украины речи быть не может. Победа Украины заключалась в том, что бы подписать в марте 2022 г. так называемые Стамбульские соглашения. Отринув их военно-политическое руководство Киева отвело Украине роль лишь проигравшей стороны.