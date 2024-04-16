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Madarator
На территории РФ начались продажи смартфона-флагмана Honor Magic 6 Pro
Заказавшим по предзаказу положена скидка в 20 тыс. рублей и умные часы Honor Watch 4

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   Флагманская новинка из мира смартфонов – Honor Magic 6 появился в продаже на российской территории. Что многих удивит, но китайский девайс в своём спросе оставил позади такого завсегдатая в списке желаемого телефонного аппарата, как Samsung Galaxy S24+. Корейский флагман по факту предзаказов в 4 раза уступил новинке от Honor. Именно таковы результаты спроса на устройство в 2024 году.

   Появились и более точные данные по стране, где на новый мобильный девайс обратили внимание больше всего. Прогнозируемо пальму первенства снова возглавила Москва и Московская область. Жители столичного региона показали впечатляющий процентный доминант – 43%. На втором месте всё так же предсказуемо расположился Санкт-Петербург с его 10%. Третье место досталось Краснодару с его 6%. Дальше следуют Тюмень, Казань – 6% и Саранск с 3%.

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Источник фото: СДЭК Шопинг


   Приобрести китайскую высокотехнологичную продукцию пока что можно лишь в двух цветовых гаммах – «Графитовый черный», где задняя подложка выполнена из матовой стеклянной панели и набор «Шалфейный зеленый». Последний комплект поставляется с оторочкой, выполненной из текстурной экокожи.

   Стала известна цена устройства с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ основной – 129 990 рублей. Но если покупатель оказался расторопным и сделал предзаказ на старте продаж, то для него доступен вариант покупки со скидкой в 20 тыс. рублей и подарком в виде умных часов Honor Watch 4. Такая акция есть в розничных магазинах от МТС.

#honor #honor magic 6 #honor magic 6 pro
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