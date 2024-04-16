По мысли украинских конструкторов, их модернизированный БЭК даже лучше чем иностранные аналоги от США и Британии

Не в силах оказывать сопротивление ВС РФ в «классических дисциплинах» высокотехнологичной гонки, таких как конструирование дальнобойных и высокоточных ракетных боеприпасов, отставая от российского ОПК и по части производства простых артиллерийских снарядов, не беря в расчёт уже танки и самолёты, в ВСУ решили сделать ставку на производство БЭКов. Именно под этой аббревиатурой скрываются морские безэкипажные катера. Последние обычно используются как дроны-камикадзе. И один из таких украинских полупогружных катеров получил серьёзное обновление. Речь идёт об известном Sea Baby.

Именно самый новый вариант согласно заявлению украинских разработчиков, теперь «не ограничен» в своей мореходности по части плавания в акватории Чёрного моря. Как заявил действующий работник отдела военной контрразведки, обновлённый вариант способен проплыть более 1000 км, неся на борту не менее 1000 килограмм взрывчатого вещества.

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Причём функциональность морского дрона, как одноразового камикадзе, не исчерпывается. Обновленный вариант теперь превращен в многофункциональный модуль, для которого совсем просто превратиться из сугубо морской посудины со взрывчаткой в передвижной образец с мелкокалиберной пушечной турелью. Благо образцы автоматических орудий меньше тонны в природе существуют.













По заявлению украинской стороны, дрон практически «невидим» для наблюдения как из-под воды, когда задействованы гидроакустические буи и подобное оборудование, так и с воздуха – корпус военного катера выполнен из радиопоглощающего материала.

Единственное «противоядие» – это визуальный контроль в оптическом диапазоне, заявил представитель украинской спецслужбы.

Так же в БЭКе есть функция самоподрыва для недопущения попадания в руки российских военных специалистов.