Но лучше выглядеть именно так, чем быть уничтоженным

В РФ есть танк на СВО, которого с полным правом можно отнести к победителям «конкурса» за самый удивительный внешний вид. Причем сделан «моддинг» внешнего вида не из-за любви к «отличию» от обычного образца отечественных ОБТ, а сугубо в утилитарных целях, когда защищенность личной бронемашины превыше, чем её «неказистый» вид. Фотографию необычного внешнего обвеса неизвестной модели российского танка выложили в ТГ-канале «Военный осведомитель».

А за внутренней «скорлупой» или изящно выражаясь, бронированным коконом, не разглядеть танковую башню и даже танковое шасси. Но с другой стороны именно такая защитная конфигурация обеспечивает максимализацию плоскости, предназначенной для отпора ударным моделям украинских БПЛА или для противодействия так называемым боеприпасам-сбросам.

реклама





Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»

И действительно, как иначе можно назвать защиту, которая уже со слов шутливых комментариев российских пользователей отечественного сегмента Телеграм, данный образец стали не иначе величать, как «танк-гараж», которому для защиты от метеоусловий уже не нужно отдельное кирпичное строение, так как свой личный «защитный бокс» он уже возит с собой.





Танк эпохи времен Первой мировой. Производился во Франции под названием Сен-Шамон







В настоящий момент, какое именно из ремонтных подразделений ВС РФ сделало своеобразную бронированную капсулу новым танковым «мейнстримом» неизвестно, как и её боевая эффективность, в качестве противодронной и противокумулятивной защиты. Вместе с тем большинство из российских танков, активно применяющихся на передовой, оснащены установками РЭБ, причем таких комплексов уже чаще больше чем один или два. Есть вариации отечественных ОБТ, где на одном танке установлено сразу 8 блоков РЭБ-установок.