За дронами с машинными зрением и мощным ИИ настоящее будущее

FPV-дроны, способные без участия человеческого оператора, выполнять боевые миссии, создали в столице самоваров – городе Туле. Местные инженеры оснастили классические ДПЛА системой поведения на основе искусственного интеллекта.

Так один из разработчиков программы «Площадь» показал воздушный аппарат «Овод-S» с работающей функцией системы наведения. Последняя успешно выполняет свои задачи благодаря двум операциям трекинга. В первом случае используется механизм алгоритмизации, напрямую подключая техническое зрение. Во втором задействуется внутренняя нейросеть, распознающая на финальном уровне потенциальную цель для атаки. Если цель прошла процедуру верификации, «Овод» сам её атакует. О том как работает «Площадь», в беседе с российскими журналистами из РИА Новости поделился автор-разработчик мини-БПЛА Андрей Иванов.

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Причем ещё одно из преимуществ fpv-дрона позволяет ему успешно бороться как со стационарными объектами, так и находящимися в движении.

Необходимость в системе самонаведения появилась после того, когда в некоторых случаях связь с оператором ДПЛА разрывается по тем или иным причинам. В этом случае «Овод» сам принимает окончательное решение. Подобная опция весьма актуальна во время сражений в местности со сложным рельефом. Например в оврагах или балках, скрытых за холмами.