Но США успокоиться не могут и подталкивают европейских союзников нанести вред России, ведь пострадает при таком "раскладе" лишь ЕС

Невероятное желание Великобритании на конфискацию российских активов сталкивается с отсутствием законных оснований для такого рода операций. Без четко прописанных правовых механизмов «кража» российской собственности даже у себя в стране для чиновников Туманного Альбиона представляется невыполнимой задачей. О сложностях для официального Лондона в отношении российских ценностей решили ознакомить читателя в Politico.

Автор публикации утверждает, что слова словами, в особенности в политической среде, но их реализация редко совпадает с практическими действиями. Поэтому совсем несложно будет предположить, что Москва никогда так и не расстанется со своими активами, находящимися в Великобритании.

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Представители официального Даунинг-стрит как бы не хотели «поживиться» за счёт активов РФ, сделать это пока что не в состоянии.

Причем на данный момент достоверно неизвестно, сколько российской финансовой собственности находится в британской юрисдикции. Некоторые эксперты предполагают, что такая сумма равняется 18 млрд. фунтов стерлингов. Но это без учёта активов ЦБ РФ. Последние ещё больше и составляют 26 млрд. фунтов стерлингов.

Если лорд-казначей (британский премьер-министр) отдаст приказ об окончательной конфискации всего этого богатства, то для финансовой системы Великобритании настанут «темные века».

Общение работников прессы в лице Politico с многочисленным пулом экономических и финансовых аналитиков ещё больше укрепили редакцию в том, что нет никаких юридически грамотных оснований на изъятие замороженных денег РФ, собственности и иных доходных продуктов.

Да и эффект от изъятия активов можно перебить обратным действием: во время предполагаемых будущих переговоров о мире они могут стать полезным инструментом. Но если гипотетическая конфискация состоится, то какой разговор о мире может быть?

Всего в рамках ограничительных мер на российские активы в странах-членах ЕС, G7 и Австралии находится не менее 260 млрд. евро.