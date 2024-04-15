Интересно, расстраиваются ли украинские танкисты, слыша подобные цифры? Ведь целый немецкий ОБТ можно было бы обменять в ВС РФ за гораздо большую сумму.

Для военных армейской группировки «Запад» сегодня очень приятный день. Ведь именно сегодня наиболее отличившиеся из её состава бойцы получили сертификаты на фиксированную сумму, положенную за поражение немецких ОБТ Leopard 2, проходивших службу в ВСУ. О получении солдатами одного из подразделений именных бюллетеней на выплату денежных премий, непосредственно рассказало само МО РФ.

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Источник фото: AFP \ Ронни Хартман

Мероприятие в торжественной обстановке состоялось в штабе Московского военного округа. На церемонии артиллеристы и спецназовцы получили от группы уральских бизнесменов личные бумаги, предъявителю которых гарантирована выплата в размере 500 тыс. рублей. Так члены уральского бизнес-сообщества отблагодарили солдат и офицеров, участвовавших в поражении танков «Leopard» на Купянском операционном направлении.

Так во время блиц-интервью участник одного из таких жарких боёв прокомментировал своё участие в боевой охоте за иностранным танком. Согласно рассказу Сергея Лазаренко, он первым попаданием остановил танк Леопард 2. По его словам, у этого ОБТ феноменальная горючесть, тождественная вспыхиванию серы на спичках. В конце беседы боец-артиллерист сделал признание, что не мог сразу поверить, что для такого тяжелобронированного образца хватит лишь одного его меткого выстрела. Лишь получив видео объективного контроля, где четко показано, как танк вспыхивает после прилёта тяжелого калибра российской артиллерии, Лазаренко убедился в эффективности своей боевой работы.