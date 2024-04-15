Без США каши не сваришь, подумалось большинству "прозаседавшихся"

Как ответить в военном ключе Ирану, в руководстве Израиля не нашлось единого мнения и согласия. О жарких словесных баталиях внутри круга высокопоставленных израильских функционеров рассказали в CNN. Известное информационное агентство рассказало, что часть местных чиновников выдвигают различные мнения-советы, как ответить Тегерану. Но в целом единого согласованного подхода у них нет, пишут западные журналисты.

Так называемый военный кабинет устроил экстренную встречу 14 апреля, где в ходе многочасового заседания выясняли, что должен получить в качестве ответных мер Иран. Но итог беседы оказался безрезультатным.

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До этого генералитет ЦАХАЛ доложен был рассчитать множество вариантов ответных мер на массированную комбинированную атаку иранских ударных дронов и ракет Ирана, случившуюся в минувшую субботу.

Источник фото: Рейтерс

Тем временем ряд источников из израильского правительства озвучил мнение представителей еврейского чиновничества. Одна из его групп предлагала сделать почти что моментальный ответ, другая же предлагала подольше подготовиться и дать ответ «помощнее».

Всё дело в том, что ущерб оказался незначительным: в ходе прорыва некоторых ракет оказались пораженными пустые ангары и заброшенная взлётно-посадочная полоса на военном аэродроме Неватим. Поэтому отвечать в военном ключе и нет большого смысла. К тому же эскалировать ситуацию, когда самый сильный союзник Израиля – официальный Вашингтон, публично подтвердил свою приверженность мирному решению кризиса отношений с Ираном и собственному неучастию в ответных мерах Иерусалима против Израиля если таковые будут. А без США такое воздействие не имеет смысла, уверены многие военные эксперты и аналитики, в том числе и израильские.