Прошли как нож сквозь масло, но фактически без ущерба для израильских военных

Воздушная оборона Израиля оказалась прорванной во время массированной и комбинированной атаки иранских дальних БПЛА и ракет. Под удар попали две военных воздушных гавани еврейского государства, а проникнувшими на территорию Израиля оказались как минимум 9 ракет. Но ущерб, предположительно причиненный воздушными снарядами, минимальный. О проникновении иранских боеприпасов, но в то же самое время их слабом уроне сделал акцент высокопоставленный чиновник из США во время своей приватной беседы с журналистами ABC News.





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Вылеты боевой авиации ВВС Израиля на перехват воздушных угроз. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





В публикации указывается, что 5 баллистических объектов пересекли охраняемый воздушный периметр авиабазы Неватим, затронув несколько целей. Поврежденными оказались транспортный борт C-130, заброшенная взлетно-посадочная полоса и точно такие же пустые складские боксы. Прилёт остальных 4-х ракет пришелся на размещенную в пустынной местности авиационную базу Негев. Но по последней нет никаких данных, описывающих подробно причиненный ущерб. Возможно такового не оказалось вообще.

Представитель ЦАХАЛ в минувшее воскресенье сделал заявление, что 99% всех запущенных иранской армией ударных дронов, баллистических и крылатых ракет безопасно нейтрализовано. Сюда вошли 120 ракет баллистического класса и их 30 крылатых собратьев. Именно таковое количество перехватили непосредственно израильские истребители F-15 и F-35 с многоуровневой эшелонированной системой ПВО. Активно помогали в сбитии воздушных целей ВВС США и Великобритании.









По заявлению американского USCENTCOM, ВС США смогли поразить 80 беспилотных аппаратов и 6 ракет баллистического класса.