Потому что ВСУ испытывают нездоровую "любовь" к атаке на обычных граждан

Ни для кого не секрет, что идущая на Украине российская спецоперация «открыла» эффективность БПЛА и ДПЛА (fpv-дроны), как дешевое, но в то же самое время донельзя действенное оружие. Современные дроны своим огневым могуществом теперешнего уровня представляют угрозу не только легкобронированным БМП и БТР, но и даже современным западным ОБТ, «забывшим» получить дополнительную противодронную защиту. А вот в ВС РФ сразу признали опасность fpv-дронов и оснастили отечественные танки помехонаводящими установками РЭБ, физической защитой против «птиц» и дополнительными блоками динамической защиты. И видя это, на той стороне не придумали ничего лучше, как «переключиться» на сугубо гражданскую технику, атакуя работающую российскую сельхозтехнику в приграничных областях Белгородчины. На что оперативно отреагировали в местной губернаторской администрации и оснастили трактора актуальной защитой от fpv-дронов.





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Источник фото: официальный ТГ-канал Вячеслава Гладкова





Речь идёт о противодронных решетках для сельхозтехники и защитного комплекта для механизаторов и трактористов, получивших индивидуальные средства сбережения жизни.









Источник фото: официальный ТГ-канал Вячеслава Гладкова





Соответствующие кадры переоборудованных посевных машин опубликовал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.





Источник фото: официальный ТГ-канал Вячеслава Гладкова





Последний прокомментировал совсем свежий случай, когда КамАЗ и трактор приняли на себя удар украинских дронов-камикадзе. Атаке подверглась работающая сельхозтехника на линии между поселениями Щетиновка и Октябрьский в Белгородском районе. Грузовой автомобиль и сельхозтехника были выведены из строя. И как раз для снижения подобных последствий и нужны защитные решетки, каска и бронежилет.