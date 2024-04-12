Если конечно её армия "дотянет" до спасительных следующих 12-ти месяцев

Официальный Париж в лице Эммануэля Макрона получил важную просьбу от официального Киева. Украинское военно-политическое руководство очень хочет, что бы Франция помогла выстоять в 2024 году, что бы следующий год стал торжеством побед обновлённой украинской армии, возлагающей особые надежды на 2025-й. Именно спустя 12 месяцев должно начаться то самое новое контрнаступление ВСУ, о котором шепчутся в высоких правительственных коридорах восточноевропейской республики. Свежая статья об этом появилась на полосах Le Figaro, редакция которого провела беседу с одним из французских переговорщиков, задействованных во время встречи со своими киевскими коллегами.

Правда о какого рода наступательной операции ведётся речь, если многие из нынешних союзников Киева соблюдают осторожность и с повышенной тревожностью наблюдают, что украинская армия, выйдя чрезвычайно ослабленной из крайне необдуманного контрнаступления 2023 года, проведенного вопреки здравому смыслу и штурмовым уставам НАТО, еле-еле продолжает обороняться, а кое-где и чувствительно отступать, будучи в моменте атакуема из всего, что только есть на вооружении ВС РФ, за исключением разве что ядерного оружия.

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Источник фото: Военное обозрение

И пока украинские генералы требуют зенитные комплексы SAMP/T, как и ещё более дефицитные ракеты к ним, во Франции хранят многозначительное молчание по этому поводу, так как высокотехнологичное вооружение нужно и самим вооруженным силам Пятой республики, резюмировали в публикации.

О том что Украина будет наступать, в прошлом месяце открыто заявил украинский генерал Александр Павлюк, занимающий должность руководителя сухопутными войсками ВСУ. Для грядущей операции стратегического уровня необходимо подготовить соответствующую ударную группу сил.

Разумеется, остаётся открытым вопрос, как предполагается вообще осуществить такие действия, если украинская армия на начало зимы 2023 года, и на момент весны 2024 года, это две разные силы? В первом случае ВСУ находились на пике относительного успеха, ещё не потеряв Бахмут и готовясь перейти в атаку при помощи многочисленных бронетанковых сил, а главное мотивированных и подготовленных штурмовых колонн. А во втором случае, перед нами истощенная многомесячными боями ослабленная армия, потерявшая большое количество стойких ветеранов и тяжелой бронетехники, имеющая острейший дефицит в снарядах, зенитных ракетах и установках ПВО, так и не добившаяся получения западной истребительной авиации. Без этого всего, включая 3-х кратное превосходство над ВС РФ, это будет очередной крах надежд.