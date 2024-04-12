Чем ближе поражение ВСУ, тем дальше от неё американские истребители

Чем ближе потенциальное поражение украинской армии в противостоянии с ВС РФ, тем дальше американские истребители F-16, предназначенные для вооружения Воздушных сил ВСУ. В этом можно убедиться, читая между строк новость о том, что бельгийское правительство считает, что самое идеальное время для передачи Киеву боевых самолётов американского производства наступит лишь в следующем году. Об этом рассказал премьер европейского королевства Александр де Кроо. Последний уверен, что окно возможностей для отправки «Шестнадцатых» для военных нужд Киева откроется не ранее будущего года. Такое заявление было сделано во время беседы с журналистами в Брюсселе.

Вместе с тем высокопоставленный чиновник попросил украинских правительственных сотрудников не беспокоиться, так как плановая подготовка украинских же пилотов продолжается, как и предоставление им для обучения бельгийских самолётов.

реклама





Источник фото: gazeta.ru





По мнению де Кроо, F-16 могут появиться на Украине уже в мае, но вот именно бельгийские образцы американского истребителя объявятся в восточноевропейской республике не раньше 2025-го, так как в них существует ощутимая нужда в самих вооруженных силах Бельгии. Но вот когда начнётся ротация истребителей в местных Королевских ВВС уже в следующем году, тогда возможно ВС ВСУ уже и стоит рассчитывать на «не нужные» Бельгии F-16.

И пока на Украине с отчаянным желанием ожидают прибытия тех самых самолётов, возлагая на них самые смелые надежды в попытках добиться преимущества в воздушном пространстве, ряд экспертов со скепсисом оценивают боевые возможности от потенциальной передачи. По одной из версий, без сильного наземного ПВО, F-16 будут уничтожены в первые месяцы своего пребывания на украинской территории: российские ракеты дальнобойные, а её разведывательные средства обладают быстродействием и филигранной точностью, куда более превосходными, чем в начале СВО.